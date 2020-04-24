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В Україні буде масове тестування на імунітет до коронавірусу – Ляшко

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:53
В Україні буде масове тестування на імунітет до коронавірусу – Ляшко

В Україні найближчим часом, імовірно, буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до нового коронавірусу – для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби.

Джерело: головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", Ліга.net

Пряма мова: "Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл".

Деталі: Ляшко пояснив, що така діагностика покаже, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, чи є імунітет.

Але ІФА-тести ще не запущені в Україні, бо "вони тільки проходять випробування". Це можуть бути тести і закордонного, і українського виробництва, але на специфічні антитіла.

За словами Ляшка, Україна буде "п'ятою країною в світі", де стануть використовувати такий метод.

Заступник голови МОЗ, однак, наголосив: поки немає точної інформації, яка тривалість імунітету від SARS-CoV-2. За попередніми даними, вона не перевищує трьох місяців.

ПЛР-тест (за методом полімеразної ланцюгової реакції), за словами Ляшка, не можна використовувати завжди, адже при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.

Цьому передувало: Віктор Ляшко вже розповідав, що пропонував приватній лабораторії приєднатися до дослідження сформованого до коронавірусу імунітету в українців. Він говорив, що "найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести", які дозволять досліджувати наявність імунітету в разі подальших спалахів COVID-19.

Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими.

До переваг методу відносять: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗздоров'я
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