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В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко

Пятница, 24 апреля 2020, 08:53
В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко

В Украине в ближайшее время, вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу – для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни.

Источник: главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1", Лига.net

Прямая речь: "Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител".

Детали: Ляшко пояснил, что такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет.

Но ИФА-тесты еще не запущены в Украине, потому что "они только проходят испытания". Это могут быть тесты и зарубежного, и украинского производства, но на специфические антитела.

По словам Ляшко, Украине будет "пятой страной в мире", где станут использовать такой метод.

Заместитель главы МОЗ, однако, подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

Этому предшествовало: Виктор Ляшко уже рассказывал, что предлагал частной лаборатории присоединиться к исследованию сформированного к коронавирусу иммунитета у украинцев. Он говорил, что в "ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты", которые позволят исследовать наличие иммунитета в случае дальнейших вспышек COVID-19.

Справка. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений, макромолекул и вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело".  Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

К достоинствам метода относят: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусМинздравздоровье
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