Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям

Українська столиця піднялася на перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Джерело: світовий рейтинг якості повітря у містах QIAir

Деталі: Станом на ранок 24 квітня Київ посідає 1 місце з індексом 159, а якість його повітря характеризується як "шкідливе".

За прогнозами організації, якість повітря в Києві покращиться ввечері п’ятниці.

Що було раніше: Ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно". Після того протягом кількох днів місто то опускалося в рейтингу, то знову опинялося на 1-му місці.

Причиною такого явища вважаються лісові пожежі в Житомирській і Київській областях і вітер, який цей дим несе на Київ.