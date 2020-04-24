Київ знову очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:21

Українська столиця піднялася на перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Джерело: світовий рейтинг якості повітря у містах QIAir

Деталі: Станом на ранок 24 квітня Київ посідає 1 місце з індексом 159, а якість його повітря характеризується як "шкідливе".

За прогнозами організації, якість повітря в Києві покращиться ввечері п’ятниці.

Що було раніше: Ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно". Після того протягом кількох днів місто то опускалося в рейтингу, то знову опинялося на 1-му місці.

 

Причиною такого явища вважаються лісові пожежі в Житомирській і Київській областях і вітер, який цей дим несе на Київ.

 

Українська правда
Теми: Київ рейтинг екологія


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