Киев снова возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом

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Пятница, 24 апреля 2020, 10:21

Украинская столица поднялась на первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Источник: мировой рейтинг качества воздуха в городах QIAir

Детали: По состоянию на утро 24 апреля Киев занимает 1 место с индексом 159, а качество его воздуха характеризуется как "вредное".

По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве улучшится вечером пятницы.

Что было раньше: Вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно". После того в течение нескольких дней город то опускался в рейтинге, то снова оказывался на 1-м месте.

 

Причиной такого явления считаются лесные пожары в Житомирской и Киевской областях и ветер, который этот дым несет на Киев.

 

Украинская правда
Темы: Киев рейтинг экология


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