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Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Лебединським: поранено бійця

П'ятниця, 24 квітня 2020, 10:45
Ілюстративне фото

24 квітня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донеччині, український військовий отримав поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Дослівно: "Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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