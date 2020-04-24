Оккупанты накрыли огнем позиции ОС под Лебединским: ранен боец

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Пятница, 24 апреля 2020, 10:45
Иллюстративное фото

24 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил в Донецкой области, один украинский военный ранен.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Дословно: "Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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