Оккупанты накрыли огнем позиции ОС под Лебединским: ранен боец

24 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил в Донецкой области, один украинский военный ранен.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Возле населенного пункта Лебединское противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Дословно: "Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь. Потери противника уточняются".