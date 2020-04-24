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Львів відмовився віддавати в РФ останки розвідника-офіцера НКВС

П'ятниця, 24 квітня 2020, 11:38
Львів відмовився віддавати в РФ останки розвідника-офіцера НКВС

Виконком Львівської міськради відмовив у переданні праху радянського розвідника Миколи Кузнєцова родичам у Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Рішення було ухвалено 24 квітня на засіданні міськвиконкому.

Виступаючи під час засідання, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що міськрада отримала відповіді на запити з Міністерства культури і з СБУ.

За його словами, в Міністерстві культури відповіли, що передання останків Кузнєцова представникам держави-агресора є небажаним і передчасним, а в СБУ - що це питання може бути враховано під час відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

Беручи до уваги відповіді Мінкульту і СБУ Москаленко запропонував відмовити в переданні праху Миколи Кузнєцова.

Члени виконкому підтримали його пропозицію.

З проханням про передання останків радянського шпигуна Миколи Кузнєцова до міськради звернулася його племінниця Маргарита Брюханова.

Що передувало: У лютому з’явилася інформація, що в Росії можуть організувати збір коштів для того, щоб викупити останки героя Радянського Союзу офіцера НКВС Миколи Кузнєцова.

У лютому виконком Львівської міської ради відклав питання про перепоховання останків Кузнєцова. Розгляд рішення перенесли до отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України і Міністерства закордонних справ.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, поки українські воїни перебувають у полоні, місто не має морального права це питання розглядати: "Тільки, коли Російська Федерація поверне наших полонених, тоді це питання буде розглянуто".

Передісторія:

  • Микола Кузнєцов - відомий радянський розвідник, агент НКВC і Герой Радянського Союзу. Загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині.
  • Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю в Рівному, де він під час війни вбив і скоїв кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.
  • Кузнєцов підпадає під дію закону про декомунізацію як агент ОҐПУ і НКВC в 1930-1938 роках. Учасник колективізації та придушення рухів опору. Крім замахів на представників німецької окупаційної адміністрації, він "здійснював провокації проти українського визвольного руху, в результаті яких нацистські окупанти страчували заручників".
  • На його честь в Рівненській області було названо місто Кузнєцовськ, де розташовується Рівненська атомна станція. Під час декомунізації йому повернули назву Вараш.

Теми: історія
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