Львів відмовився віддавати в РФ останки розвідника-офіцера НКВС
Виконком Львівської міськради відмовив у переданні праху радянського розвідника Миколи Кузнєцова родичам у Росії.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Рішення було ухвалено 24 квітня на засіданні міськвиконкому.
Виступаючи під час засідання, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що міськрада отримала відповіді на запити з Міністерства культури і з СБУ.
За його словами, в Міністерстві культури відповіли, що передання останків Кузнєцова представникам держави-агресора є небажаним і передчасним, а в СБУ - що це питання може бути враховано під час відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.
Беручи до уваги відповіді Мінкульту і СБУ Москаленко запропонував відмовити в переданні праху Миколи Кузнєцова.
Члени виконкому підтримали його пропозицію.
З проханням про передання останків радянського шпигуна Миколи Кузнєцова до міськради звернулася його племінниця Маргарита Брюханова.
Що передувало: У лютому з’явилася інформація, що в Росії можуть організувати збір коштів для того, щоб викупити останки героя Радянського Союзу офіцера НКВС Миколи Кузнєцова.
У лютому виконком Львівської міської ради відклав питання про перепоховання останків Кузнєцова. Розгляд рішення перенесли до отримання відповіді з цього приводу від Служби безпеки України і Міністерства закордонних справ.
Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, поки українські воїни перебувають у полоні, місто не має морального права це питання розглядати: "Тільки, коли Російська Федерація поверне наших полонених, тоді це питання буде розглянуто".
Передісторія:
- Микола Кузнєцов - відомий радянський розвідник, агент НКВC і Герой Радянського Союзу. Загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Бродівського району на Львівщині.
- Кузнєцов відомий своєю підпільною діяльністю в Рівному, де він під час війни вбив і скоїв кілька замахів на заступників керівника адміністрації Рейхкомісаріату Еріха Коха.
- Кузнєцов підпадає під дію закону про декомунізацію як агент ОҐПУ і НКВC в 1930-1938 роках. Учасник колективізації та придушення рухів опору. Крім замахів на представників німецької окупаційної адміністрації, він "здійснював провокації проти українського визвольного руху, в результаті яких нацистські окупанти страчували заручників".
- На його честь в Рівненській області було названо місто Кузнєцовськ, де розташовується Рівненська атомна станція. Під час декомунізації йому повернули назву Вараш.