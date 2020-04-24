Львов отказался отдавать в РФ останки разведчика-офицера НКВД

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в РФ.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Решение было принято 24 апреля на заседании горисполкома.

Выступая на заседании, заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и СБУ.

По его словам, в Министерстве культуры ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной, а в СБУ - что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ Москаленко предложил отказать в передаче праха Николая Кузнецова.

Члены исполкома его поддержали.

С просьбой о передаче останков советского шпиона Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.

Что предшествовало: В феврале появилась информация, что в России могут организовать сбор средств для того, чтобы выкупить останки героя Советского Союза офицера НКВД Николая Кузнецова.

В феврале же исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении останков Кузнецова. Рассмотрение решения перенесли до получения ответа по этому поводу от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, пока украинские воины находятся в плену, город не имеет морального права этот вопрос рассматривать: "Только, когда Российская Федерация вернет наших пленных, тогда этот вопрос будет рассмотрен".

Предыстория:

Николай Кузнецов - известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского Союза. Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине.

Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ровно, где он во время войны убил и сделал несколько покушений на заместителей руководителя администрации Рейхкомисариата Эриха Коха.

Кузнецов подпадает под действие закона о декоммунизации как агент ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах. Участник коллективизации и подавления движений сопротивления. Кроме покушений на представителей немецкой оккупационной администрации, он "осуществлял провокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацистские оккупанты казнили заложников".

В его честь в Ровенской области был назван город Кузнецовск, где располагается Ровенская атомная станция. Во время декоммунизации ему вернули название Вараш.

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