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Чорнобильські пожежі: прорито 863 км мінералізованих смуг, скинуто 236 тонн води

П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:06
Чорнобильські пожежі: прорито 863 км мінералізованих смуг, скинуто 236 тонн води

У Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення продовжують гасити пожежі на території  Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

 
 

24 квітня о 9:00 пожежу поблизу села Розсоха у Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

 

Інженерною технікою проклали 863 кілометри мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 66 людей та 253 одиниці техніки.

23 квітня 2 вертольоти здійснили 118 скидів – 236 тонн води.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда

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Теми: пожежаЧорнобиль
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