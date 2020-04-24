Чорнобильські пожежі: прорито 863 км мінералізованих смуг, скинуто 236 тонн води
У Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення продовжують гасити пожежі на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.
24 квітня о 9:00 пожежу поблизу села Розсоха у Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України.
Інженерною технікою проклали 863 кілометри мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 66 людей та 253 одиниці техніки.
23 квітня 2 вертольоти здійснили 118 скидів – 236 тонн води.
Передісторія:
- Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. За останній тиждень українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
- Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
- Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.
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