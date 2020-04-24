Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернобыльские пожары: прорыто 863 км минерализованных полос, сброшено 236 тонн воды

Пятница, 24 апреля 2020, 12:06
Чернобыльские пожары: прорыто 863 км минерализованных полос, сброшено 236 тонн воды

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения продолжают тушить пожары на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

 
 

24 апреля в 9:00 пожар вблизи села Рассоха в зоне отчуждения на территории Дитяткивского лесничества локализован.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техникв ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины.

 

Инженерной техникой проложены 863 километра минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники.

23 апреля 2 вертолета совершили 118 сбросов - 236 тонн воды.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЧернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
Все новости...
Реклама: