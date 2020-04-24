Чернобыльские пожары: прорыто 863 км минерализованных полос, сброшено 236 тонн воды

В Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного отселения продолжают тушить пожары на территории Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

24 апреля в 9:00 пожар вблизи села Рассоха в зоне отчуждения на территории Дитяткивского лесничества локализован.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техникв ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины.

Инженерной техникой проложены 863 километра минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники.

23 апреля 2 вертолета совершили 118 сбросов - 236 тонн воды.

Предыстория:

Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.

Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

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