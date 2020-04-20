Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков

2428 переглядів
Понеділок, 20 квітня 2020, 11:48

У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

 
фото з Facebook Авакова

Деталі: Аваков повідомив, що в неділю під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили 4 "феномена" на площі близько 100 м. Він опублікував фото палаючого вогнища в лісі. Міністр зазначив, що ці осередки вдалося швидко згасити.

Пряма мова: "Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі".

"Дивовижно суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра. Лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це – особлива проблема.

І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І миритися не маюємо наміру – і вживаємо заходів.

Прошу всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зателефонуйте в поліцію".

Деталі: Міністр пообіцяв, що винні в підпалах точно попадуться і штрафом не відбудуться.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда
Теми: Аваков пожежа Житомирщина Чорнобиль Київська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Третину пожеж на Житомирщині вже загасили – Аваков 18 квітня 2020, 14:54
Аваков проти Портнова і розворот Зеленського 17 квітня 2020, 12:30
ДБР відреагувало на випад Авакова 10 квітня 2020, 19:26
Усі новини
Головні новини
Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
В Україні коронавірус виявили вже у 1074 медиків
Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу – Степанов
За добу в Україні виявили 261 випадок коронавірусу
Усі новини
Фото

9 відомих картин про правила безпеки під час пандемії

Фото

Домашні тварини та портрети, які вони заслужили