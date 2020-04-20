Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков

У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

фото з Facebook Авакова

Деталі: Аваков повідомив, що в неділю під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили 4 "феномена" на площі близько 100 м. Він опублікував фото палаючого вогнища в лісі. Міністр зазначив, що ці осередки вдалося швидко згасити.

Пряма мова: "Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі".

"Дивовижно суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра. Лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це – особлива проблема.

І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І миритися не маюємо наміру – і вживаємо заходів.

Прошу всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зателефонуйте в поліцію".

Деталі: Міністр пообіцяв, що винні в підпалах точно попадуться і штрафом не відбудуться.

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