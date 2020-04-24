Бойовики вирішили називати Донецьк – "Сталіно"

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:08

Так званий ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє тричі на рік називати окупований Донецьк його колишньою назвою – "Сталіно".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне "розпорядження" Пушилін підписав 23 квітня.

Назву планують вживати в день перемоги у Другій світовій війні 9 травня, день нападу Німеччини на Радянський Союз 22 червня і 8 вересня, який називають днем визволення міста від нацистів.

Донецьк носив назву Сталіно з 1924 по 1941 рік, потім – з 1943 по 1961-й.

Що було раніше: 17 квітня підконтрольне Росії угруповання "ЛНР" заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ "Ворошиловград".

Нагадаємо:

  • Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

Теми: Донецьк окупація Донбас війна


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