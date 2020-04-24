Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики вирішили називати Донецьк – "Сталіно"

П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:08
Бойовики вирішили називати Донецьк – Сталіно

Так званий ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє тричі на рік називати окупований Донецьк його колишньою назвою – "Сталіно".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне "розпорядження" Пушилін підписав 23 квітня.

Назву планують вживати в день перемоги у Другій світовій війні 9 травня, день нападу Німеччини на Радянський Союз 22 червня і 8 вересня, який називають днем визволення міста від нацистів.

Донецьк носив назву Сталіно з 1924 по 1941 рік, потім – з 1943 по 1961-й.

Що було раніше: 17 квітня підконтрольне Росії угруповання "ЛНР" заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ "Ворошиловград".

Нагадаємо:

  • Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонецькокупаціяДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
Донецьк
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: