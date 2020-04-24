Бойовики вирішили називати Донецьк – "Сталіно"
П'ятниця, 24 квітня 2020, 14:08
Так званий ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який дозволяє тричі на рік називати окупований Донецьк його колишньою назвою – "Сталіно".
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Відповідне "розпорядження" Пушилін підписав 23 квітня.
Назву планують вживати в день перемоги у Другій світовій війні 9 травня, день нападу Німеччини на Радянський Союз 22 червня і 8 вересня, який називають днем визволення міста від нацистів.
Донецьк носив назву Сталіно з 1924 по 1941 рік, потім – з 1943 по 1961-й.
Що було раніше: 17 квітня підконтрольне Росії угруповання "ЛНР" заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ "Ворошиловград".
Нагадаємо:
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".