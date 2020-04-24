Боевики решили называть Донецк – "Сталино"

Так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который позволяет трижды в год называть оккупированный Донецк его прежним названием - "Сталино".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее "распоряжение" Пушилин подписал 23 апреля.

Название планируют принимать в день победы во Второй мировой войне 9 мая, день нападения Германии на Советский Союз 22 июня и 8 сентября, который называют днем ​​освобождения города от нацистов.

Донецк носил название Сталино с 1924 по 1941 год, затем - с 1943 по 1961-й.

Что было раньше: 17 апреля подконтрольная России группировка "ЛНР" заявила о намерении 3 раза в год называть оккупированный Луганск "Ворошиловград".

Напомним: