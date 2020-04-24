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Боевики решили называть Донецк – "Сталино"

Пятница, 24 апреля 2020, 14:08
Боевики решили называть Донецк – Сталино

Так называемый главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", который позволяет трижды в год называть оккупированный Донецк его прежним названием - "Сталино".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее "распоряжение" Пушилин подписал 23 апреля.

Название планируют принимать в день победы во Второй мировой войне 9 мая, день нападения Германии на Советский Союз 22 июня и 8 сентября, который называют днем ​​освобождения города от нацистов.

Донецк носил название Сталино с 1924 по 1941 год, затем - с 1943 по 1961-й.

Что было раньше: 17 апреля подконтрольная России группировка "ЛНР" заявила о намерении 3 раза в год называть оккупированный Луганск "Ворошиловград".

Напомним:

  • Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

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Темы: ДонецкоккупацияДонбассвойна
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