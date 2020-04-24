З початку місяця Росія доставила на Донбас 30 вантажівок з боєприпасами

Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке цитує пресслужба Міноборони

Дослівно: "З початку квітня ц.р. з РФ доставлено до 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами та близько 5 тис. пального".

Деталі: Також повідомляється, що незважаючи на ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, не припиняється ротація російських кадрових офіцерів на командних посадах у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

При цьому, продовжує зростати кількість найманців, які прибувають з РФ для проходження військової служби у складі з’єднань і частин противника.