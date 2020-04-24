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С начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами

Пятница, 24 апреля 2020, 15:01
С начала месяца Россия доставила на Донбасс 30 грузовиков с боеприпасами

Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое цитирует пресс-служба Минобороны

Дословно: "С начала апреля с.г. из РФ доставлено в 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тыс. горючего".

Детали: Также сообщается, что несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация российских кадровых офицеров на командных должностях в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей противника.

Темы: ДонбассОРДЛОРосcияоружие
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