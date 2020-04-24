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Мовний омбудсмен звільняється: пів року без зарплати

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:25
Мовний омбудсмен звільняється: пів року без зарплати

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова через пів року після призначення написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Джерело: Facebook-сторінка Тетяни Монахової

Пряма мова: "Це був яскравий, корисний, незабутній період у житті. Мені здається, за цей час я здобула кілька нових професій.

Моя сім’я радіє: я нарешті повертаюся до нормального життя, творчих планів, коханих людей".

Деталі: Монахова опублікувала своє інтерв’ю Opinion, де розповіла, що за пів року на посаді так і не отримала жодної заробітної плати.

Причиною цього стало те, що не вдалося створити секретаріату мовного омбудсмена.

Пряма мова: "З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Проблеми почалися одразу, оскільки в законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус?"

Монахова розповіла, що працювала самостійно без секретаріату і безкоштовно: "Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню.

Майже півроку я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо".

Деталі: За її словами, жодних пільг у неї не було, Києвом вона пересувалася на метро, а в службовому житлі їй відмовили.

Омбудсмен уточнила, що за період роботи витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету.

Вона додала, що зверталася до представників Офісу президента, але її звернення іґнорували. До президента Володимира Зеленського Монахова так і не потрапила.

Звільнитися вона вирішила після того, як питання про створення секретаріату в день голосування у Кабміні, раптово зникло із порядку денного: "Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо". 

Довідка: Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо: 

  • 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим із захисту державної мови.

Українська правда

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Теми: омбудсменмовазакон про мовиУкраїназарплати
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