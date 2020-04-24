Языковой омбудсмен увольняется: полгода без зарплаты
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Источник: Facebook-страница Татьяны Монаховой
Прямая речь: "Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий.
Моя семья радуется: я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческих планам, любимым людям".
Детали: Монахова опубликовала свое интервью Opinion, где рассказала, что за полгода в должности так и не получила ни одной заработной платы.
Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариата языкового омбудсмена.
Прямая речь: "С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. "Создается секретариат". Кем создается? Каков его статус?"
Монахова рассказала, что работала самостоятельно без секретариата и бесплатно: "Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.
Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п.".
Детали: По ее словам, никаких льгот у нее не было, Киевом она передвигалась на метро, а в служебном жилье ей отказали.
Омбудсмен уточнила, что за период работы потратила около 30 000 гривен из семейного бюджета.
Она добавила, что обращалась к представителям Офиса президента, но ее обращения игнорировали. К президенту Владимиру Зеленскому Монахова так и не попала.
Уволится она решила после того, как вопрос о создании секретариата в день голосования в Кабмине, внезапно исчез с повестки дня: "Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно".
Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.Мечникова.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Напомним:
- 27 ноября 2019 года Кабинет министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.