Языковой омбудсмен увольняется: полгода без зарплаты

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: Facebook-страница Татьяны Монаховой

Прямая речь: "Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий.

Моя семья радуется: я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческих планам, любимым людям".

Детали: Монахова опубликовала свое интервью Opinion, где рассказала, что за полгода в должности так и не получила ни одной заработной платы.

Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариата языкового омбудсмена.

Прямая речь: "С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. "Создается секретариат". Кем создается? Каков его статус?"

Монахова рассказала, что работала самостоятельно без секретариата и бесплатно: "Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату.

Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п.".

Детали: По ее словам, никаких льгот у нее не было, Киевом она передвигалась на метро, ​​а в служебном жилье ей отказали.

Омбудсмен уточнила, что за период работы потратила около 30 000 гривен из семейного бюджета.

Она добавила, что обращалась к представителям Офиса президента, но ее обращения игнорировали. К президенту Владимиру Зеленскому Монахова так и не попала.

Уволится она решила после того, как вопрос о создании секретариата в день голосования в Кабмине, внезапно исчез с повестки дня: "Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно".

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.Мечникова.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним: