Кабмін призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови науковця Тетяну Монахову.

Джерело: народний депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, який був пристуній на засіданні уряду 27 листопада

Що передувало: Міністерство культури, молоді та спорту внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Довідка: Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".