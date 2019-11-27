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Кабмін призначив мовного омбудсмена

Середа, 27 листопада 2019, 14:33
Кабмін призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови науковця Тетяну Монахову.

Джерело: народний депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, який був пристуній на засіданні уряду 27 листопада

 

Що передувало: Міністерство культури, молоді та спорту внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Довідка: Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівмова
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