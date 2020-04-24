Зеленський підтримав ідею застрахувати лікарів, які працюють з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють з хворими на коронавірус COVID-19, та мобільні бригади, які контактують з інфікованими.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні".

Що було раніше: 10 квітня Зеленський у відеозверненні розповів, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.