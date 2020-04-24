Зеленский поддержал идею застраховать врачей, которые работают с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу главы Луганской ОГА застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом COVID-19 и мобильные бригады, которые контактируют с инфицированными.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находят хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине".

Что было раньше: 10 апреля Зеленский в видеообращении рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.