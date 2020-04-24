Окупанти на Донбасі знову поливали вогнем позиції ОС, за що були покарані

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:59
Ілюстративне фото

Від початку доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь, двоє бійців отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення".

Деталі: Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність.

Неподалік Павлополя ворог із мінометів калібру 82 мм випустив по наших підрозділах 23 міни, а біля Лебединського вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По оборонцях Старогнатівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

По опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру, а оборонців населеного пункту Хутір Вільний ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По обіді збройні формування Російської Федерації вели вогонь з 82-мм мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши 30 мін.

Зазначається, що підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – з наявних вогневих засобів українські військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь.

За даними штабу ООС, на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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