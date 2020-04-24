Оккупанты на Донбассе снова поливали огнем позиции ОС, за что были наказаны

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений, двое бойцов получили ранения.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

Детали: Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность.

Неподалеку Павлополя враг из минометов калибра 82 мм выпустил по нашим подразделениям 23 мины, а у Лебединского вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Старогнатовки противник вел огонь из стрелкового оружия.

По опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово противник выпустил 20 мин 120-го калибра, а защитников населенного пункта Хутор Вольный враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82-мм минометов по защитниках Новоалександровки, использовав 30 мин.

Отмечается, что коварные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств украинские военнослужащие дали жесткий и решительный ответ.

По данным штаба ООС, на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.