Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дистанційні гробки: на Львівщині заборонили ходити на кладовища

П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:50
Дистанційні гробки: на Львівщині заборонили ходити на кладовища

У зв’язку з розповсюдженням коронавірусу на Львівщині тимчасово заборонили відвідувати кладовища для поминання похованих.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалила 23 квітня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, заборонено рух транспорту до цвинтарів. Виключення для вантажних автомобілів, спецтехніки та транспортних засобів, задіяних в обрядах поховання.

На в’їздах до кладовищ вивісять оголошення про тимчасове обмеження щодо їх відвідування.

Дослівно з ухвали: "Обмежити доступ громадян до кладовищ на весь період карантину, окрім здійснення обрядів поховання".

 
 

Передісторія: Поминальні дні в Києві перенесено на червень. А всі цвинтарі міста цими вихідними, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
Усі новини...
Реклама: