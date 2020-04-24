Дистанційні гробки: на Львівщині заборонили ходити на кладовища

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:50

У зв’язку з розповсюдженням коронавірусу на Львівщині тимчасово заборонили відвідувати кладовища для поминання похованих.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалила 23 квітня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, заборонено рух транспорту до цвинтарів. Виключення для вантажних автомобілів, спецтехніки та транспортних засобів, задіяних в обрядах поховання.

На в’їздах до кладовищ вивісять оголошення про тимчасове обмеження щодо їх відвідування.

Дослівно з ухвали: "Обмежити доступ громадян до кладовищ на весь період карантину, окрім здійснення обрядів поховання".

 
 

Передісторія: Поминальні дні в Києві перенесено на червень. А всі цвинтарі міста цими вихідними, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

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Українська правда
Теми: карантин коронавірус Львівщина


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