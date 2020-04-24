Удаленные гробки: на Львовщине запретили ходить на кладбища
В связи с распространением коронавируса во Львовской области временно запретили посещать кладбища для поминовения погребенных.
Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook
Детали: Соответствующее решение приняла 23 апреля областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, запрещено движение транспорта к кладбищам. Исключение для грузовых автомобилей, спецтехники и транспортных средств, задействованных в обрядах погребения.
На въездах на кладбища вывесят объявления о временном ограничении относительно их посещения.
Дословно из постановления: "Ограничить доступ граждан к кладбищам на весь период карантина, кроме совершения обрядов погребения".
Предыстория: Поминальные дни в Киеве перенесены на июнь. А все кладбища города в эти выходные, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире