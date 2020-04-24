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Удаленные гробки: на Львовщине запретили ходить на кладбища

Пятница, 24 апреля 2020, 18:50
Удаленные гробки: на Львовщине запретили ходить на кладбища

В связи с распространением коронавируса во Львовской области временно запретили посещать кладбища для поминовения погребенных.

Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook

Детали: Соответствующее решение приняла 23 апреля областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, запрещено движение транспорта к кладбищам. Исключение для грузовых автомобилей, спецтехники и транспортных средств, задействованных в обрядах погребения.

На въездах на кладбища вывесят объявления о временном ограничении относительно их посещения.

Дословно из постановления: "Ограничить доступ граждан к кладбищам на весь период карантина, кроме совершения обрядов погребения".

 
 

Предыстория: Поминальные дни в Киеве перенесены на июнь. А все кладбища города в эти выходные, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

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Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусЛьвовщина
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