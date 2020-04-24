Звільненим з полону морякам надали статус УБД

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 20:46

Звільненим з російського полону військовослужбовцям Військово-Морських Сил ЗС України надано статус учасника бойових дій.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Деталі: Статус учасника бойових дій морякам надали одноголосним рішенням комісії.

24 квітня під керівництвом Державного секретаря Міністерства оборони України Олександра Дубляна відбулося засідання комісії з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій та спірних питань щодо зарахування до вислуги років окремих періодів військової служби.

Одним із багатьох питань, які виносилися до розгляду комісією, було надання статусу учасника бойових дій 22 військовослужбовцям ВМС ЗСУ, які потрапили до полону після зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями Російської Федерації в Керченській протоці.

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Передісторія: 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.

Українська правда
Теми: моряки полонені бойові дії окупація


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