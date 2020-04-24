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Освобожденным из плена морякам предоставили статус УБД

Пятница, 24 апреля 2020, 20:46
Освобожденным из плена морякам предоставили статус УБД

Освобожденным из русского плена военнослужащим Военно-Морских Сил ВС Украины предоставлен статус участника боевых действий.

Источник: пресс-служба Министерства обороны

Детали: Статус участника боевых действий морякам присвоили единогласным решением комиссии.

24 апреля под руководством Государственного секретаря Министерства обороны Украины Александра Дубляна состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий и спорных вопросов зачисления в выслугу лет отдельных периодов военной службы.

Одним из многих вопросов, которые выносились к рассмотрению комиссией, было предоставление статуса участника боевых действий 22 военнослужащим ВМС ВСУ, которые попали в плен после столкновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе.

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Предыстория: 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Украинская правда
Темы: морякипленныебоевые действияоккупация
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