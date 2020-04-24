На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 23:19

Протягом п’ятниці, 24 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 109 заражень коронавірусом. Днем раніше зафіксували лише 59 нових випадків.

Джерело: облдержадміністрація у Facebook

Деталі: Тепер загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1308 осіб.

За рекомендацією державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 25 квітня, до 6:00 понеділка, 27 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування у громадських місцях.

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус жертви


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