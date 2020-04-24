На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19

Протягом п’ятниці, 24 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 109 заражень коронавірусом. Днем раніше зафіксували лише 59 нових випадків.

Джерело: облдержадміністрація у Facebook

Деталі: Тепер загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1308 осіб.

За рекомендацією державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 25 квітня, до 6:00 понеділка, 27 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування у громадських місцях.