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На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19

П'ятниця, 24 квітня 2020, 23:19
На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19

Протягом п’ятниці, 24 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 109 заражень коронавірусом. Днем раніше зафіксували лише 59 нових випадків.

Джерело: облдержадміністрація у Facebook

Деталі: Тепер загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1308 осіб.

За рекомендацією державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 25 квітня, до 6:00 понеділка, 27 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування у громадських місцях.

Нагадаємо: За 23 квітня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 6 осіб.

Загалом станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні.

Найбільше від епідемії страждає Чернівецька область.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусжертви
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