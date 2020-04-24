На Буковине резко подскочила статистика заболеваний Covid-19

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Пятница, 24 апреля 2020, 23:19

В течение пятницы, 24 апреля, в Черновицкой области подтверждены еще 109 заражений коронавирусом. Днем ранее зафиксировали лишь 59 новых случаев.

Источник: облгосадминистрация в Facebook

Детали: Теперь общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1308 человек.

По рекомендации государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13:00 субботы, 25 апреля, до 6:00 понедельника, 27 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности по пребыванию в общественных местах.

Напомним: За 23 апреля в Украине зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 6 человек.

Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных.

Больше всего от эпидемии страдает Черновицкая область.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус жертвы


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