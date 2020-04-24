Під час пожежі в зоні ЧАЕС жоден критичний об’єкт не постраждав – ДАЗВ

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження запевняють, що внаслідок пожеж жоден критичний об'єкт інфраструктури не постраждав.

Джерело: голова ДАЗВ Сергій Калашник, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Калашника: "Внаслідок пожеж жоден критичний об'єкт інфраструктури не постраждав, а підприємства, які входять до сфери управління Агентства та задіяні у боротьбі з пожежами, працюють у штатному режимі. Ті підприємства, що не були задіяні, але обслуговують критичну інфраструктуру, також працюють у штатному режимі".

Деталі: У відомстві зазначили, що гасіння пожеж ускладнювалося частою зміною напрямку вітру, а також відсутністю протипожежних доріг у важкодоступних місцях, куди не могла заїхати техніка, а також протипожежних розривів. У таких випадках залучали авіацію.

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Передісторія: У Чорнобильській зоні та у двох лісництвах Житомирській області триває боротьба з пожежами. У зоні ЧАЕС, зокрема, основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем.