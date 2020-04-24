Во время пожара в зоне ЧАЭС ни один критический объект не пострадал – ГАЗО

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Пятница, 24 апреля 2020, 23:27

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения уверяют, что в результате пожаров ни один критический объект инфраструктуры не пострадал.

Источник: председатель ГАЗО Сергей Калашник, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Калашника: "В результате пожаров ни один критический объект инфраструктуры не пострадал, а предприятия, входящие в сферу управления Агентства и задействованные в борьбе с пожарами, работают в штатном режиме. Те предприятия, которые не были задействованы, но обслуживают критическую инфраструктуру, работают в штатном режиме".

Детали: В ведомстве отметили, что тушение пожаров осложнялось частой сменой направления ветра, а также отсутствием противопожарных дорог в труднодоступных местах, куда не могла заехать техника, а также противопожарных разрывов. В таких случаях привлекали авиацию.

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Предыстория: В Чернобыльской зоне и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами. В зоне ЧАЭС, в частности, основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

Украинская правда
Темы: пожар Киевская область


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