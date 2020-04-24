Москва поставила новий рекорд смертності від коронавірусу

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 23:50

У Москві помер ще 41 пацієнт з COVID-19, загальна кількість жертв епідемії в місті досягла 366.

Джерело: РБК з посиланням на дані, отримані в московському оперативному штабі

Деталі: Повідомляється, що серед загиблих люди у віці від 34 до 92 років.

Зазначається, що померлі страждали і від інших захворювань. У десяти людей був цукровий діабет. Також лікарі зафіксували у померлих гіпертонію, хронічний пієлонефрит, холецистит, вірусний гепатит, лейкоз.

Наймолодший з померлих, 34-річний чоловік, був серед хворих на цукровий діабет. Під час госпіталізації йому поставили діагноз "двостороння нижньодольова пневмонія з геморагічним компонентом".

Мер Москви Сергій Собянін у четвер заявив, що ситуація з поширенням хвороби в столиці погіршується.

За його словами, в найближчі кілька тижнів в місті буде додатково розгорнуто кілька тисяч ліжок для хворих.

Передісторія: У столиці РФ у зв'язку з пандемією продовжили обмеження на роботу підприємств до 1 травня, крім того, з 22 квітня були посилені заходи з контролю за переміщенням громадян.

Теми: Росія коронавірус жертви


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