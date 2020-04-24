Москва поставила новый рекорд смертности от коронавируса

В Москве умер еще 41 пациент с COVID-19, общее число жертв эпидемии в городе достигло 366.

Источник: РБК со ссылкой на данные, полученные в московском оперативном штабе

Детали: Сообщается, что среди погибших люди в возрасте от 34 до 92 лет.

Умершие страдали и от других заболеваний. У десяти человек был сахарный диабет. Также врачи зафиксировали у скончавшихся гипертонию, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Самый молодой из умерших, 34-летний мужчина, был в числе больных сахарным диабетом. При госпитализации ему поставили диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом".

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что ситуация с распространением болезни в столице ухудшается.

По его словам, в ближайшие несколько недель в городе будет дополнительно развернуто несколько тысяч коек для больных.

Предыстория: В столице РФ в связи с пандемией продлили ограничения на работу предприятий до 1 мая, кроме того, с 22 апреля ужесточили меры по контролю за перемещением граждан.