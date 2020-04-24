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Ан-124 "Руслан" приземлився у США з гуманітарним вантажем

П'ятниця, 24 квітня 2020, 23:59
Ан-124 Руслан приземлився у США з гуманітарним вантажем

24-го квітня український літак "Авіаліній Антонова" АН-124 "Руслан" доставив медичні засоби до Х’юстона в Техасі.

Джерело: заступник директора "Авіалінії Антонова" Віталій Шость, якого цитує "Голос Америки"

Пряма мова Шостя: "Це - перші з десяти гуманітарних рейсів української авіакомпанії, які заплановані до Сполучених Штатів. Згодом до суден АН-124 "Руслан" приєднається також найбільший у світі літак АН-225 "Мрія".

На початок травня в нас заплановані ще декілька рейсів, вони здебільшого плануються до Лос-Анджелеса. 14 травня до літаків АН-124 ще приєднається літак АН-225 "Мрія", і ми його плануємо на столицю, Вашингтон. Ми працюємо через американських брокерів, тобто уряд США до нас не звертався".

Деталі: Він наголосив, що літаки мають змогу завантажувати дуже великий об’єм таких товарів. Це важливо, оскільки засоби індивідуального захисту і медичні прилади не дуже важкі, але дуже об’ємні.

Шость додав, що "Авіалінії Антонова" ведуть переговори щодо доставки такого самого вантажу до Мексики, а з настанням пандемії в компанії було багато замовлень з європейських країн.

За даними сайту Flight Radar 24, український літак вже приземлився у Х'юстоні. Борт вилетів із китайського Шанхаю з вантажем засобів індивідуального захисту, медикаментів, антисептиків, апаратів штучної вентиляції легень. На черзі - такий самий рейс до міста Орландо у Флориді.

Нагадаємо: 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнагуманітаркакоронавірусепідемія
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