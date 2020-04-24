Ан-124 "Руслан" приземлился в США с гуманитарным грузом

24-го апреля украинский самолет "Авиалиний Антонова" Ан-124 "Руслан" доставил медицинские средства в Хьюстон в Техасе.

Источник: заместитель директора "Авиалинии Антонова" Виталий Шость, которого цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Шостя: "Это - первые из десяти гуманитарных рейсов украинской авиакомпании, которые запланированы в Соединенные Штаты. Позже к судам АН-124 "Руслан" присоединится также крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия".

На начало мая у нас запланированы еще несколько рейсов, они в основном планируются в Лос-Анджелес. 14 мая к самолетам АН-124 еще присоединится самолет АН-225 "Мрия", и мы его планируем в столицу, Вашингтон. Мы работаем через американских брокеров, то есть правительство США к нам не обращалось".

Детали: Он отметил, что самолеты могут загружать очень большой объем таких товаров. Это важно, поскольку средства индивидуальной защиты и медицинские приборы не очень тяжелые, но очень объемные.

Шость добавил, что "Авиалинии Антонова" ведут переговоры по доставке такого же груза в Мексику, а с наступлением пандемии в компании было много заказов из европейских стран.

По данным сайта Flight Radar 24 украинский самолет уже приземлился в Хьюстоне. Борт вылетел из китайского Шанхая с грузом средств индивидуальной защиты, медикаментов, антисептиков, аппаратов искусственной вентиляции легких. На очереди - такой же рейс в Орландо во Флориде.

Напомним: 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.