На Житомирщині виявили ще 28 випадків коронавірусу

24 квітня у Житомирській області діагностували 28 випадків інфікування коронавірусом. Загалом в області зафіксували 337 заражень.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 21:00, за результатами лабораторного дослідження 68 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 28 осіб. Сумарна чисельність інфікувань становить 337 осіб".

Деталі: Найбільше заражень зареєстрували в обласному центрі – 113 осіб. У Коростені та Бердичеві майже у два рази менше: 65 та 61 випадки відповідно.

Найбільше нових випадків зафіксували у Житомирі – 22. Там же хворобу виявили у хлопчика 5-ти років.

Також у Житомирському районі підтвердили 3 нових інфікування. Ще по одному випадку знайшли у трьох селах області.

Окрім того, у 5-ти осіб наявність коронавірусу виявило повторне тестування.

Що передувало: Станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.