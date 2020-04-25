На Житомирщине обнаружили еще 28 случаев коронавируса

24 апреля в Житомирской области диагностировали 28 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в области зафиксировали 337 заражений.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 21:00, по результатам лабораторного исследования 68 проб, количество больных COVID-19 выросло на 28 человек. Суммарная численность заражений составляет 337 человек".

Детали: Больше всего заражений зарегистрировали в областном центре – 113 человек. В Коростене и Бердичеве почти в два раза меньше: 65 и 61 случая соответственно.

Больше всего новых случаев обнаружили в Житомире – 22. Там же заболевание нашли у мальчика 5-ти лет.

Также в Житомирском районе подтвердили 3 новых инфицирования. Еще по одному случаю диагностировали в трех селах области.

Кроме того, в 5-ти человек наличие коронавируса обнаружило повторное тестирование.

Что предшествовало: По состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

В Житомирской области тогда же отчитывались о 309 случаях инфицирования.