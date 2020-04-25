У Дніпропетровській області підтвердили майже 250 інфікувань COVID-19

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Субота, 25 квітня 2020, 04:34

На Дніпропетровщині 24 квітня підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, усього в області – 241. 

Джерело: повідомлення Дніпропетровської ОДА

Дослівно: "На Дніпропетровщині – плюс 17 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердили у 7 жителів Дніпра, по 4 – Кривого Рогу та Апостолівського району".

Деталі: Також по одному хворому виявили у Дніпровському та П’ятихатському районах.

Вилікувались від коронавірусу 11 людей. 

Що передувало: Станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Тоді ж в Дніпропетровській області зафіксували 195 інфікувань.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область коронавірус


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