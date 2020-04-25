В Днепропетровской области подтвердили почти 250 заражений COVID-19

На Днепропетровщине 24 апреля подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом, всего в области – 241.

Источник: сообщение Днепропетровской ОГА

Дословно: "На Днепропетровщине – плюс 17 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердили в 7 жителей Днепра, по 4 – Кривого Рога и Апостоловского района".

Детали: Также по одному больному обнаружили в Днепровском и Пятихатском районах. Вылечились от коронавируса 11 человек.

Что предшествовало: По состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Тогда же в Днепропетровской области зафиксировали 195 заражений.