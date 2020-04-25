В Італії від коронавірусу померли щонайменше 150 лікарів

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Субота, 25 квітня 2020, 05:10

Внаслідок зараження коронавірусом в Італії померли щонайменше 150 лікарів. З усіх підтверджених випадків інфікування майже 10% приходиться на медиків. 

Джерело: CNN з посиланням на Асоціацію лікарів Італії

Деталі: Зазначається, що Асоціація критикує заходи уряду для захисту лікарів. Останній же нещодавно виділив 25 млрд євро для оплати праці медпрацівників. 

Спільнота лікарів заявила, що вказаних коштів недостатньо, щоб гарантувати пристойну винагороду усім, хто рятує пацієнтів. 

Що передувало: 15 квітня повідомлялось, що кількість померлих від коронавірусної хвороби лікарів в Італії зросла до 120.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Італія коронавірус


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