В Италии от коронавируса умерли по меньшей мере 150 врачей

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Суббота, 25 апреля 2020, 05:10

Вследствие заражения коронавируса в Италии умерли по меньшей мере 150 врачей. Из всех подтвержденных случаев инфицирования почти 10% приходится на медиков.

Источник: CNN со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии

Детали: Отмечается, что Ассоциация критикует меры правительства для защиты врачей. Последнее же недавно выделило 25 млрд евро для оплаты труда медработников.

Сообщество врачей заявило, что указанных средств недостаточно, чтобы гарантировать приличное вознаграждение всем, кто спасает пациентов.

Что предшествовало: 15 апреля сообщалось, что количество умерших от коронавирусной болезни врачей в Италии возросло до 120.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Италия коронавирус


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