Коронавірус: у світі померли майже 200 тисяч людей

У всьому світі від коронавірусу померли 196 тисяч осіб, вилікувались – понад 782 тисячі людей. У той же час, кількість активних випадків складає 1 мільйон 834 тисячі.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: США зареєстрували 925 тисяч заражень, із них – 52 тисячі летальних випадків. Побороли захворювання 110 тисяч інфікованих.

За останню добу у Штатах підтвердили майже 39 тисяч нових заражень. Жертвами хвороби за цей час стала 1951 людина.

В Іспанії зафіксували 219 тисяч хворих на коронавірус, із них померли 22,5 тисяч осіб та вилікувались 92 тисячі.

Із початку спалаху хвороби в Італії виявили 192 тисячі інфікувань. Число смертей складає майже 26 тисяч. Одужали від COVID-19 понад 60 тисяч хворих.

Франція підтвердила майже 160 тисяч випадків інфікування, Німеччина – 154 тисячі, Велика Британія – 144 тисячі, Туреччина – майже 105 тисяч, Іран – понад 88 тисяч, Росія – майже 69 тисяч, Бразилія – 53 тисячі.

Значна кількість тих, хто одужав, також зареєстрована у Німеччині – майже 107 тисяч.

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