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Коронавирус: в мире умерли почти 200 тысяч человек

Суббота, 25 апреля 2020, 06:18
Коронавирус: в мире умерли почти 200 тысяч человек

Во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, вылечились – более 782 тысяч человек. В то же время, количество активных случаев составляет 1 миллион 834 тысячи.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: США зарегистрировали 925 тысяч заражений, из них – 52 тысячи летальных случаев. Побороли заболевания 110 тысяч инфицированных.

За последние сутки в Штатах подтвердили почти 39 тысяч новых заражений. Жертвами болезни за это время стал 1951 человек.

В Испании зафиксировали 219 тысяч больных коронавирусом, из них умерли 22,5 тысяч человек и вылечились 92 000.

С начала вспышки болезни в Италии обнаружили 192 тысячи заражений. Число смертей составляет почти 26 тысяч. Выздоровели от COVID-19 более 60 000 больных.

Франция подтвердила почти 160 тысяч случаев инфицирования, Германия – 154 тысячи, Великобритания – 144 тысячи, Турция – почти 105 тысяч, Иран – более 88 тысяч, Россия – почти 69 тысяч, Бразилия – 53 тысячи.

Значительное количество тех, кто выздоровел, также зарегистрировано в Германии – почти 107 тысяч.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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