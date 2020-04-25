ООС: Двох українських військових поранили на Донбасі

24 квітня російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців були поранені.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Павлополя, Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки та Новозванівки.

"За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта", – повідомили у штабі.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників: били по позиціях біля Авдіївки

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – зазначили військові.