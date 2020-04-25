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ООС: Двох українських військових поранили на Донбасі

Субота, 25 квітня 2020, 07:23
ООС: Двох українських військових поранили на Донбасі

24 квітня російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців були поранені. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю". 

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Павлополя, Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки та Новозванівки. 

"За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта", – повідомили у штабі. 

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників: били по позиціях біля Авдіївки 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – зазначили військові.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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