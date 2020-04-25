ООС: Двох українських військових поранили на Донбасі

181 перегляд
Субота, 25 квітня 2020, 07:23

24 квітня російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців були поранені. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю". 

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Павлополя, Лебединського, Старогнатівки, Широкиного, Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки та Новозванівки. 

"За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта", – повідомили у штабі. 

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників: били по позиціях біля Авдіївки 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – зазначили військові.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Окупанти на Донбасі знову поливали вогнем позиції ОС, за що були покарані 24 квітня 2020, 17:59
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Лебединським: поранено бійця 24 квітня 2020, 10:45
ООС: троє українських воїнів отримали поранення 24 квітня 2020, 07:16
Усі новини
Головні новини
Верланов розповів, чому його звільнили
На Буковині різко підскочила статистика захворювань на Covid-19
Кабмін встановив тарифи на лікування COVID, щоб більше платити лікарям
Міністр фінансів назвав тимчасову заміну Нефьодову та Верланову
Усі новини
соцмережі

Що пропонують Tinder, Bumble та інші сайти знайомств під час карантину

школа

Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків