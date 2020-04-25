ООС: Двух украинских военных ранили на Донбассе

24 апреля российские оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Вследствие обстрелов двое украинских бойцов были ранены.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Боевики вели обстрелы у Павлополя, Лебединского, Старогнатовки, Широкино, Орехово, Хутора Вольного, Новоалександровки и Новозвановки.

"По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта", – сообщили в штабе.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников: били по позициям у Авдеевки

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили военные.