В Україні вже більше 8 тисяч випадків коронавірусу, 478 за добу

За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.

Зареєстровані випадки по областях:

Вінницька обл. — 377 випадків (56 одужали);

Волинська обл. — 212 випадків (40 одужали);

Дніпропетровська обл. — 240 випадків (13 одужали);

Донецька обл. — 27 випадків (10 одужали);

Житомирська обл. — 337 випадків (10 одужали);

Закарпатська обл. — 286 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. — 171 випадок (37 одужали);

Івано-Франківська обл. — 700 випадків (66 одужали);

м. Київ — 1 159 випадків (60 одужали);

Київська обл. — 519 випадків (47 одужали);

Кіровоградська обл. — 306 випадків (53 одужали);

Львівська обл. — 317 випадків (41 одужав);

Луганська обл. — 28 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 103 випадки;

Одеська обл. — 183 випадки (8 одужали);

Полтавська обл. — 169 випадків (14 одужали);

Рівненська обл. — 483 випадки (41 одужав);

Сумська обл. — 94 випадки (47 одужали);

Тернопільська обл. — 565 випадків (55 одужали);

Харківська обл. — 125 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. — 79 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. — 66 випадків (12 одужали);

Черкаська обл. — 249 випадків (54 одужали);

Чернівецька обл. — 1308 випадків (52 одужали);

Чернігівська обл. — 22 випадки (3 одужали).

Усього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей та 273 медики. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 104 людини, у тому числі одна дитина.

На амбулаторному лікуванні 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини та 1 301 медпрацівник.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що передувало: Станом на ранок 24 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.