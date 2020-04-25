В Україні вже більше 8 тисяч випадків коронавірусу, 478 за добу
За добу 24 квітня в Україні виявлено 478 випадків COVID-19, з початку епідемії – 8 125 випадків.
Джерело: Центр громадського здоров'я
Деталі: За час епідемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків.
Зареєстровані випадки по областях:
Вінницька обл. — 377 випадків (56 одужали);
Волинська обл. — 212 випадків (40 одужали);
Дніпропетровська обл. — 240 випадків (13 одужали);
Донецька обл. — 27 випадків (10 одужали);
Житомирська обл. — 337 випадків (10 одужали);
Закарпатська обл. — 286 випадків (30 одужали);
Запорізька обл. — 171 випадок (37 одужали);
Івано-Франківська обл. — 700 випадків (66 одужали);
м. Київ — 1 159 випадків (60 одужали);
Київська обл. — 519 випадків (47 одужали);
Кіровоградська обл. — 306 випадків (53 одужали);
Львівська обл. — 317 випадків (41 одужав);
Луганська обл. — 28 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 103 випадки;
Одеська обл. — 183 випадки (8 одужали);
Полтавська обл. — 169 випадків (14 одужали);
Рівненська обл. — 483 випадки (41 одужав);
Сумська обл. — 94 випадки (47 одужали);
Тернопільська обл. — 565 випадків (55 одужали);
Харківська обл. — 125 випадків (15 одужали);
Херсонська обл. — 79 випадків (15 одужали);
Хмельницька обл. — 66 випадків (12 одужали);
Черкаська обл. — 249 випадків (54 одужали);
Чернівецька обл. — 1308 випадків (52 одужали);
Чернігівська обл. — 22 випадки (3 одужали).
Усього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей та 273 медики. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 104 людини, у тому числі одна дитина.
На амбулаторному лікуванні 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини та 1 301 медпрацівник.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Що передувало: Станом на ранок 24 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.