В Украине уже более 8 тысяч случаев коронавируса, 478 за сутки

За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: За время эпидемии в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков.

Зарегистрированные случаи по областям:

Винницкая обл. - 377 случаев (56 выздоровели)

Волынская обл. - 212 случаев (40 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 240 случаев (13 выздоровели)

Донецкая обл. - 27 случаев (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 337 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская обл. - 286 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. - 171 случай (37 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 700 случаев (66 выздоровели)

м. Киев - 1159 случаев (60 выздоровели)

Киевская обл. - 519 случаев (47 выздоровели)

Кировоградская обл. - 306 случаев (53 выздоровели)

Львовская обл. - 317 случаев (41 выздоровел)

Луганская обл. - 28 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 183 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. - 169 случаев (14 выздоровели)

Ровенская обл. - 483 случая (41 выздоровел)

Сумская обл. - 94 случая (47 выздоровели)

Тернопольская обл. - 565 случаев (55 выздоровели)

Харьковская обл. - 125 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. - 79 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 66 случаев (12 выздоровели)

Черкасская обл. - 249 случаев (54 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1308 случаев (52 выздоровели)

Черниговская обл. - 22 случая (3 выздоровели).

Всего госпитализированы 2627 человек, из них 112 детей и 273 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

На амбулаторном лечении 5498 пациентов, из них 433 ребенка и 1301 медработник.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что предшествовало: По состоянию на утро 24 апреля в Украине было лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.