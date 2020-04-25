За добу від COVID-19 в Україні одужала рекордна кількість людей

За минулу добу від COVID-19 одужала 181 людина, що є рекордом для України.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 478 осіб, з них 42 дітей та 116 медпрацівника. Було госпіталізовано 138 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків.

При цьому дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, в тому числі 19 дітей. Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд, я за такий рекорд я хочу в першу чергу подякувати нашим лікарям".

Деталі: Степанов повідомив також, що за минулу добу було здійснено 5825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 109, та місті Києві – 37.

Степанов повідомив також, що серед 8125 людей, у яких виявлено коронавірус за час епідемії в Україні, 545 дітей та 1574 медичних працівника.

Що передувало: Станом на ранок 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків коронавірусу, з них 478 за останню добу.

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