За сутки от COVID-19 в Украине выздоровело рекордное количество людей

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Суббота, 25 апреля 2020, 10:07

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 181 человек, что является рекордом для Украины.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев.

При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей".

Детали: Степанов сообщил также, что за минувшие сутки было совершено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 109, и городе Киеве – 37.

Степанов сообщил также, что среди 8125 людей, у которых выявлен коронавирус за время эпидемии в Украине, 545 детей и 1574 медицинских работника.

Что предшествовало: По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса, из них 478 за последние сутки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус Минздрав


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