У Києві 37 нових хворих на COVID-19, з них 4 медики

У Києві за минулу добу виявлено 37 хворих на COVID-19, з яких 4 медики, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося ще на 37 людей. Четверо з них — медики. Один випадок за минулу добу – на жаль, летальний.

Загалом у столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: З людей, у яких коронавірус виявили 24 квітня, 22 жінки віком від 26 до 79 років, 11 чоловіків від 18 до 82 років, 1 дівчина і 3 хлопців віком до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Видужало від COVID-19 за добу 7 киян. Усього за час епідемії вилікувалися 60 осіб.

Кличко нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня, доступ до кладовищ у столиці обмежений.

Що передувало: Станом на ранок 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків коронавірусу, з них 478 за останню добу.

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