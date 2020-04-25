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В Киеве 37 новых больных COVID-19, из них 4 медика

Суббота, 25 апреля 2020, 11:42
В Киеве 37 новых больных COVID-19, из них 4 медика

В Киеве за минувшие сутки выявлено 37 больных COVID-19, из которых 4 медика, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них – медики. Один случай за минувшие сутки – к сожалению, летальный.

Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди людей, у которых коронавирус обнаружили 24 апреля, 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет, 1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет.

 

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровело от COVID-19 за сутки 7 киевлян. Всего за время эпидемии излечились 60 человек.

Кличко напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня, доступ к кладбищам в столице ограничен.

Что предшествовало: По состоянию на утро 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса, из них 478 за последние сутки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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